Streamingdienst SkyShowtime komt naar Nederland: dit gaat het kosten

Nederland is wederom een streamingdienst rijker: SkyShowtime. De dienst is vanaf 25 oktober beschikbaar in ons land. Het bedrijf heeft nu de prijzen gedeeld die gaan gelden voor het platform. SkyShowtime heeft een aanbod van films en series.

SkyShowtime naar Nederland

De streamingdienst SkyShowtime komt naar ons land. Vanaf 25 oktober gaat dit gebeuren, waar het in de afgelopen tijd al in verschillende andere landen beschikbaar kwam. Het aanbod van SkyShowtime bestaat uit series en films. Voornamelijk films krijgen de hoofdrol, waarbij het gaat om content van Paramount Pictures en Universal Pictures. Tevens zullen er exclusieve tv-premières zijn van films die in de bioscoop hebben gedraaid. Content die beschikbaar zal komen in SkyShowtime zijn onder andere Top Gun: Maverick, The Northman, Jurassic World Dominion, Dexter, Yellowstone en The First Lady. Tevens worden de titels Halo, Star Trek: Strange New Worlds, 1883 en The Rising genoemd.

Uiteraard komt er een Android-app, net als een iOS-app. De dienst zal verder beschikbaar komen via de webversie en je kunt aan de slag met de versie voor Google TV. Hierdoor kun je het platform ook gebruiken op de nieuwe Chromecast met Google TV en natuurlijk als je televisie zelf ondersteuning biedt voor Google TV. De abonnementskosten van SkyShowtime komen uit op 6,99 euro per maand.