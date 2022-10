Netflix Profieloverdracht laat gebruikers kijkgeschiedenis en meer exporteren

Een nieuwe functie komt beschikbaar voor Netflix. De streamingdienst maakt het mogelijk om je kijkgeschiedenis en je voorkeuren te exporteren. De ‘Profile Transfer-functie’ wordt door Netflix per regio uitgerold.

Netflix kijkgeschiedenis exporteren

Netflix heeft een nieuwe functie aangekondigd die binnenkort uitgerold wordt: Netflix profieloverdracht. In de eerste landen is de uitrol inmiddels begonnen. In de komende tijd zullen meer landen en regio’s volgen. Met Netflix Profile Transfer krijgen gebruikers de mogelijkheid om verschillende zaken te exporteren. Hierbij kun je denken aan je kijklijst (watch later), de geschiedenis van wat je hebt gekeken en je voorkeuren. Ook de gepersonaliseerde aanbevelingen en instellingen worden meegenomen in de functie Profieloverdracht.

Het is volgens Netflix een handige functie als bijvoorbeeld je relatie eindigt. Of waarin veranderingen in je leven plaatsvinden, maar je Netflix-ervaring hetzelfde moet blijven. Zoals gezegd wordt de functionaliteit geleidelijk uitgerold. Wanneer je als gebruiker de functie kunt gebruiken, krijg je hiervan een e-mail van de videodienst.