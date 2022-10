Nieuw op Netflix, Videoland en Pathé Thuis de komende week (week 44 – 2022)

In de eerste week van november zijn er weer tal van nieuwe titels te vinden op de online streamingsdiensten. Deze films en series vind je vanaf week 44 van 2022 nieuw op Netflix, Videoland, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Inside Man (seizoen 1)

Een ter dood veroordeelde gevangene in de VS, een dominee in een rustig Engels stadje en een wiskundeleraar die vastzit in een kelder kruisen elkaar op de meest onverwachte manier.

Young Royals (seizoen 2)

Prins Wilhelm past zich aan aan het leven op zijn prestigieuze nieuwe kostschool, Hillerska, maar het volgen van zijn hart blijkt een grotere uitdaging dan verwacht.



Enola Holmes 2

Enola Holmes is nu net als haar beruchte broer een huurdetective en neemt haar eerste officiële zaak aan om een vermist meisje te vinden. De vonken van een gevaarlijke samenzwering ontketenen een mysterie dat de hulp van vrienden – en Sherlock zelf – nodig heeft om te ontrafelen.

Manifest (seizoen 4)

Na de landing van een turbulente maar routineuze vlucht ontdekken de bemanning en passagiers van Montego Air vlucht 828 dat er vijf jaar zijn verstreken in wat een paar uur leek. Terwijl hun nieuwe werkelijkheid duidelijk wordt, ontvouwt zich een dieper mysterie en sommige van de teruggekeerde passagiers realiseren zich al snel dat ze misschien bestemd zijn voor iets groters dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.



Pathé Thuis

Batman and Superman: Battle of the Super Son

Na de ontdekking dat hij krachten heeft, moeten de 11-jarige Jonathan Kent en de tot huurmoordenaar omgevormde jongen-Wonder Damian Wayne hun krachten bundelen om hun vaders (Superman & Batman) te redden en de planeet te redden van de kwaadaardige buitenaardse kracht die bekend staat als Starro.

Un Autre Monde

Een bedrijfsleider, zijn vrouw en zijn gezin, op het moment dat zijn professionele keuzes hun hele leven op zijn kop zetten. Philippe Lemesle en zijn vrouw gaan uit elkaar, hun liefde onherroepelijk beschadigd door de werkdruk. Als succesvol kaderlid van een industrieel conglomeraat weet Philippe niet meer hoe hij moet reageren op de tegenstrijdige eisen van zijn bazen. Gisteren wilden ze een manager, vandaag een handhaver. Nu moet hij beslissen wat zijn leven werkelijk betekent.

Amazon Prime Video

My Policeman

Eind jaren negentig brengt de komst van de bejaarde invalide Patrick in het huis van Marion en Tom de zoektocht op gang naar ingrijpende gebeurtenissen van 40 jaar eerder: de hartstochtelijke relatie tussen Tom en Patrick in een tijd dat homoseksualiteit illegaal was.

HBO Max

The White Lotus (seizoen 2)

Volg de verrichtingen van verschillende gasten en werknemers in een exclusief tropisch resort gedurende een week. Met elke dag die voorbijgaat, komt er een donkere complexiteit naar voren in deze perfecte reizigers, de vrolijke werknemers van het hotel en de idyllische locatie zelf.

Disney+

Reboot (seizoen 1)

Wanneer Hulu een familie sitcom uit het begin van de jaren 2000 opnieuw opstart, wordt de disfunctionele cast weer bij elkaar gedwongen en moet nu omgaan met hun onopgeloste problemen in de snel veranderende wereld van vandaag.

Videoland

Nanny McPhee and the Big Bang

Nanny McPhee verschijnt aan de deur van een gehaaste jonge moeder die probeert de familieboerderij te runnen terwijl haar man weg is in de oorlog. Maar eenmaal aangekomen ontdekt Nanny dat de kinderen een eigen oorlog voeren tegen twee verwende stadsneven die net zijn komen wonen. Met behulp van een vliegende motor en een standbeeld dat tot leven komt, een boomklimmend biggetje en een babyolifant, gebruikt Nanny haar magie om haar ondeugende kinderen vijf nieuwe lessen te leren.