Nieuw op Netflix, Videoland en Pathé Thuis de komende week (week 45 – 2022)

Ga lekker zitten voor een vers overzicht van films en series die je komende week op je favoriete streamingsdienst gaat vinden. Deze films en series vind je vanaf week 45 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

The Crown (seizoen 5)

Het aangrijpende, decennialange verhaal over Hare Majesteit Koningin Elizabeth II en de premiers die het naoorlogse lot van Groot-Brittannië vorm gaven.

Warrior Nun (seizoen 2)

Nadat ze wakker wordt in een mortuarium, ontdekt een weeskind dat ze superkrachten heeft als de uitverkoren Halo-drager van een geheime sekte van demonenjagende nonnen.

Falling for Christmas

Een pas verloofde en verwende hotelerfgename vindt zichzelf onder de hoede van een knappe huiseigenaar en zijn dochter, nadat ze totaal geheugenverlies heeft opgelopen tijdens een skiongeluk.

My Father’s Dragon

Na een verhuizing naar de stad met zijn moeder kan hij zich maar moeilijk redden. Elmer gaat op zoek naar Wild Island en een jonge draak die wacht op zijn redding. Elmer’s avonturen laten hem kennismaken met woeste beesten, een mysterieus eiland en de vriendschap van zijn leven.

Pathé Thuis

The Innocents

Vier kinderen raken tijdens de zomervakantie bevriend, en buiten het zicht van de volwassenen ontdekken ze dat ze verborgen krachten hebben. Terwijl ze hun nieuwe gaven verkennen in de nabijgelegen bossen en speeltuinen, neemt hun onschuldige spel een duistere wending en beginnen er vreemde dingen te gebeuren.

Don’t Worry, Darling

Alice en Jack hebben het geluk te leven in de geïdealiseerde gemeenschap van Victory, de experimentele bedrijfsstad waar de mannen die werken voor het topgeheime Victory Project en hun gezinnen wonen. Maar wanneer er scheuren in hun idyllische leven ontstaan en er iets veel sinisters op de loer ligt onder de aantrekkelijke façade, vraagt Alice zich af wat ze precies doen in Victory, en waarom.

HBO Max

FBoy Island Nederland (seizoen 1)

Drie vrouwen verhuizen naar een tropisch eiland waar ze worden vergezeld door 16 mannen – 8 zelfbenoemde “Nice Guys” op zoek naar liefde, en 8 zelfbenoemde “FBoys,” daar om te strijden voor een geldprijs.

Disney+

Zootopia+ (seizoen 1)

Ga terug naar de snelle zoogdierenmetropool Zootopia in deze korte serie die dieper ingaat op het leven van enkele van de meest intrigerende personages van de film, waaronder Fru Fru, de pas getrouwde poolspitsmuis, Gazelle’s getalenteerde tijgerdanseressen en de luiaard vol verrassingen, Flash.



Videoland

Judas (seizoen 2)

Het tweede seizoen van het verhaal, van hoe Astrid Holleeder toewerkt naar het moment om haar broer te verraden aan Justitie.