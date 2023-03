Streaminggids week 11 – 2023: dit is er nieuw op Netflix en meer

Een overzicht van de leukste en nieuwste films, series en documentaires op de streamingsdiensten. Dit vind je nieuw op Netflix, Disney+ en andere streamingsdiensten in week 11 van 2023.



Netflix

Maestro (seizoen 1)

Orestes reist tijdens de pandemie naar een klein eiland om er vanuit het niets een muziekfestival op te zetten. Geconfronteerd met de kleine samenleving van het eiland en al haar pathologieën, zal hij betrokken raken in een extreme liefdesgeschiedenis die een motivatie zal zijn om alle sociale problemen die een hele groep mensen teisteren te onthullen.

Outlander (seizoen 6)

Het verhaal van Claire Randall, een getrouwde gevechtsverpleegster uit 1945 die op mysterieuze wijze terug in de tijd wordt geslingerd naar 1743, waar ze onmiddellijk in een onbekende wereld wordt gegooid waar haar leven wordt bedreigd. Wanneer ze gedwongen wordt te trouwen met Jamie, een ridderlijke en romantische jonge Schotse krijger, ontbrandt een passionele affaire die Claire’s hart verscheurt tussen twee enorm verschillende mannen in twee onverzoenlijke levens.

Below Deck (seizoen 6)

De boven- en benedenwereld botsen wanneer deze jonge en vrijgezelle bemanning van “yachties” samen leeft, liefheeft en werkt aan boord van een luxueus megajacht terwijl ze aan de steeds veranderende behoeften van hun rijke, veeleisende chartergasten voldoen.

You (seizoen 4)

Een gevaarlijk charmante, intens obsessieve jongeman gaat tot het uiterste om zich te mengen in het leven van degenen voor wie hij in de ban is.

Pathé Thuis

Triangle of Sadness

Een beroemd modellenkoppel wordt uitgenodigd op een luxe cruise voor de uberrijken, bestuurd door een losgeslagen, alcoholische kapitein. Wat eerst Instagrammen lijkt eindigt catastrofaal, waardoor de overlevenden stranden op een onbewoond eiland in een strijd van hiërarchie.

Disney+

The Banshees of Inisherin

Twee levenslange vrienden bevinden zich in een impasse wanneer een van hen hun relatie abrupt beëindigt, met alarmerende gevolgen voor beiden.

Videoland

Hockeyvaders (seizoen 1)

Drie hockeyvaders besluiten zich niet langer neer te leggen bij wie ze zijn en nog één keer in actie te komen. Het 100-jarig jubileum van hun hockeyclub Laurentius lijkt daarvoor het perfecte moment te zijn.

HBO Max

Perry Mason (seizoen 2)

Mason leeft als een goedkope privédetective en wordt achtervolgd door zijn oorlogservaringen in Frankrijk en lijdt onder de gevolgen van een gebroken huwelijk. L.A. is booming terwijl de rest van het land herstelt van de Grote Depressie – maar een ontvoering die heel verkeerd afloopt leidt ertoe dat Mason een gebroken stad blootlegt terwijl hij de waarheid van de misdaad ontdekt.