Netflix laat je uitloggen op andere apparaten; meelifters verwijderen

Netflix heeft een nieuwe functie uitgerold waarmee het delen van het abonnement beter tegengegaan kan worden. Meelifters op je abonnement kun je er namelijk gemakkelijk uitkieperen. Tevens helpt het wanneer je bijvoorbeeld je account hebt gebruikt in een hotel of vakantiehuis.

Netflix laat je ingelogde apparaten beheren

We zien een nieuwe functie die door streamingdienst Netflix wordt uitgerold. Gebruikers krijgen een optie te zien waarmee ze zien op welke apparaten ze allemaal ingelogd zijn. De functie heet ‘Toegang en apparaten beheren’. Daar krijg je vervolgens een overzicht te zien van op welke apparaten je bent ingelogd. Met een druk op de knop kun je een apparaat hieruit verwijderen. Wanneer dit is gebeurd, kun je op dat apparaat niet meer met je account kijken, tenzij je opnieuw inlogt.

Het is volgens Netflix een veelgevraagde functie. Bijvoorbeeld wanneer je de dienst gebruikt in een hotel of op een vakantieadres. Met een druk op de knop kun je op die manier toch uitloggen bij je Netflix-account. Tevens kan het helpen bij de recente aankondiging van Netflix om kosten in rekening te brengen bij degenen die hun account delen met anderen.

De functie van Netflix is vanaf nu beschikbaar in de browser en in de Android- en iOS-app.