Pak een lekkere bak koffie want hier is hij weer, het overzicht van films en series die je komende week op je favoriete streamingsdienst gaat vinden. Deze films en series vind je vanaf week 47 van 2022 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, HBO Max en meer.

Netflix

Blood & Water (seizoen 3)

Nadat ze elkaar op een feestje hebben ontmoet, gaat een tiener uit Kaapstad op zoek naar een privé-zwemster die mogelijk haar zus is die bij haar geboorte werd ontvoerd.

Our Universe (seizoen 1)

Bekijk het opmerkelijke verhaal van ons universum, gedurende miljarden jaren en de onlosmakelijke band met het leven op aarde in deze indrukwekkende documentaireserie.

Wednesday (seizoen 1)

Wednesday Addams wordt naar Nevermore Academy gestuurd, een bizarre kostschool waar ze haar psychische krachten onder de knie probeert te krijgen. Een monsterlijke moordpartij onder de inwoners van de stad probeert te stoppen en het bovennatuurlijke mysterie dat haar familie 25 jaar geleden trof probeert op te lossen.

Christmas on Mistletoe Farm

Nadat hij met Kerstmis een boerderij heeft geërfd, moet een vader, weduwnaar, zich met veel moeite aanpassen aan het dorpsleven – terwijl zijn kinderen een plan smeden om daar voor altijd te blijven.

Blood, Sex & Royalty (seizoen 1)

Deze hete serie, die een moderne kijk geeft op het Britse koningsdrama, biedt een kijkje in het leven van de dodelijkste, meest sexy en meest iconische vorsten uit de geschiedenis.

Pathé Thuis

Alcarràs

Zolang zij zich kunnen herinneren, plukt de familie Solé elke zomer perziken in hun boomgaard in Alcarràs, een klein dorpje in Catalonië. Maar de oogst van dit jaar zou wel eens de laatste kunnen zijn, want ze worden uitgezet. De nieuwe plannen voor het land, waaronder het kappen van de perzikbomen en het plaatsen van zonnepanelen, veroorzaken een breuk in deze grote, hechte familie.

HBO Max

A Christmas Mystery

Wanneer de vader van haar beste vriendin valselijk wordt beschuldigd van het stelen van de kostbare jingle bells van de stad, moeten een jonge amateurspeurder en haar vrienden de echte dief voor Kerstmis vinden.

FBoy Island Nederland (seizoen 1)

Drie vrouwen verhuizen naar een tropisch eiland waar ze worden vergezeld door 16 mannen – 8 zelfbenoemde “Nice Guys” op zoek naar liefde, en 8 zelfbenoemde “FBoys,” daar om te strijden voor een geldprijs.

Disney+

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

De Guardians, die op een missie zijn om Quill een onvergetelijke kerst te bezorgen, gaan naar de aarde op zoek naar het perfecte cadeau.

Videoland

Now You See Me 2

Een jaar nadat ze de FBI te slim af waren en de bewondering van het publiek wonnen met hun hersenkrakende spektakels, duiken de Four Horsemen weer op en staan ze oog in oog met een nieuwe vijand die hen inschakelt voor hun gevaarlijkste overval tot nu toe.