We blikken weer vooruit op de streamingsdiensten voor de komende week, welke titels kun je verwachten. Deze films en series vind je vanaf week 50 van 2022 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy

David Letterman reist naar Kiev, Oekraïne, voor een aangrijpend, persoonlijk en diepgaand gesprek met president Volodymyr Zelenskyy.

A Storm for Christmas (seizoen 1)

Een groep mensen komt aan op het vliegveld van Oslo. Sommigen om hun geliefden te verwelkomen, sommigen om naar huis te vliegen naar hun familie, en sommigen die weg willen vliegen en Kerstmis willen ontvluchten. Maar op de een of andere manier loopt hun kerstmissie mis.

Harry & Meghan

Van hun verkering tot hun vertrek uit het koninklijke leven, Harry en Meghan delen hun complexe reis in hun eigen woorden in deze docuserie.

Single’s Inferno (seizoen 2)

Op een verlaten eiland gaan flirtende singles in een tweede seizoen op zoek naar liefde, want alleen als stel kunnen ze het eiland verlaten voor een romantische date in het paradijs.

I Believe in Santa

Lisa denkt dat ze eindelijk de man van haar dromen heeft ontmoet, totdat ze ontdekt dat hij nog steeds in de Kerstman gelooft. Vanaf woensdag op Netflix.

Pathé Thuis

The Woman King

Het verhaal van de Agojie, de volledig vrouwelijke eenheid van krijgers die het Afrikaanse Koninkrijk Dahomey in de jaren 1800 beschermde met vaardigheden en een felheid die de wereld nog nooit heeft gezien. Generaal Nanisca traint de volgende generatie rekruten en bereidt hen voor op de strijd tegen een vijand die vastbesloten is hun manier van leven te vernietigen.

Disney+

National Treasure: Edge of History (seizoen 1)

Tijdens haar zoektocht naar de grootste schat uit de geschiedenis, ontsluiert Jess Valenzuela het geheime verleden van haar familie.

Amazon Prime Video

Dr. Seuss Baking Challenge (seizoen 1)

9 teams van patissiers en taartkunstenaars strijden om het ereburgerschap van de stad Seuss. Zij kunnen de sleutel van de stad en 50.000 dollar winnen. Van de kinderboeken The Cat in the Hat, tot Green Eggs and Ham, The Lorax, Horton Hears a Who, elke aflevering brengt de wereld van Dr. Seuss op de zoetste manier tot leven.

Videoland

Sleepers (seizoen 1)

Het verhaal van een corrupte agent die zich manouvreert tussen de Utrechtse onderwereld en de bovenwereld van de recherche.