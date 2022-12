We hebben weer een lekker gevuld overzicht van nieuwe films en series de komende week, naast kersttitels zijn er ook boeiende documentaires en leuke series te vinden. Deze films en series vind je vanaf week 49 van 2022 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, HBO Max en meer.

Netflix

De familie Claus 3

De levering van de cadeautjes loopt uit op een ramp en de Kerstman zit in de problemen. Zullen zijn kleinkinderen, Jules en Noor, samen de dag kunnen redden?

Smiley (seizoen 1)

Twee mannen en hun vrienden in Barcelona navigeren door aarzelingen, hang-ups en gemiste connecties als ze op zoek gaan naar de ware liefde die ze missen.

I Hate Christmas (seizoen 1)

Nadat ze tegen haar familie heeft gelogen over haar liefdessituatie, is een alleenstaande verpleegster wanhopig op zoek naar liefde voor Kerstmis. Probleem: ze heeft nog maar 24 dagen!

Money Heist: Korea (seizoen 2)

Vermomd onder de schaduw van een masker komt een bende desperado’s samen onder leiding van een crimineel meesterbrein dat alleen bekend staat als “De Professor” om de grootste overval te plegen die Korea ooit heeft gezien.

How to Ruin Christmas: The Baby Shower (seizoen 3)

Verloren dochter Tumi probeert het goed te maken nadat ze het perfecte kersthuwelijk van haar zus heeft verpest in een derde seizoen van How to Ruin Christmas.

The Elephant Whisperers

The Elephant Whisperers volgt een inheems stel dat verliefd wordt op Raghu, een weesolifant die aan hun zorg is toevertrouwd. De film belicht de schoonheid van de wilde ruimte in Zuid-India en de mensen en dieren die deze ruimte delen.

Too Hot to Handle (seizoen 4)

Een vierde seizoen voor Too Hot to Handle. Aan de kust van het paradijs ontmoeten prachtige singles elkaar. Maar er is een twist. Om een hoofdprijs van 100.000 dollar te winnen, moeten ze seks opgeven.

Pathé Thuis

Black Adam

Bijna 5000 jaar nadat hem de almachtige krachten van de Egyptische goden werden geschonken – en net zo snel weer opgesloten – is Zwarte Adam bevrijd uit zijn aardse graf. Hij is klaar om zijn unieke vorm van gerechtigheid los te laten op de moderne wereld.

HBO Max

His Dark Materials (seizoen 3)

Lyra is een wees die leeft in een parallel universum waarin wetenschap, theologie en magie met elkaar verweven zijn. Haar zoektocht naar een ontvoerde vriend brengt een sinister complot aan het licht waarbij gestolen kinderen betrokken zijn.

Disney+

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again

Nick Daley treedt in de voetsporen van zijn vader als nachtwaker bij het American Museum of Natural History. Hij weet dus wat er gebeurt als de zon ondergaat. Maar wanneer de manipulatieve heerser Kahmunrah ontsnapt, is het aan Nick om het museum voor eens en altijd te redden.

Amazon Prime Video

Something from Tiffany’s

Het leven van een vrouw wordt omgegooid wanneer een verlovingsring die voor iemand anders bedoeld is, haar naar de persoon leidt met wie ze hoort samen te zijn.

Videoland

Sleepers (seizoen 1)

De Nederlandse serie Sleepers zal vanaf 9 december te zien zijn bij Videoland. Het verhaal van een corrupte agent die zich manouvreert tussen de Utrechtse onderwereld en de bovenwereld van de recherche.