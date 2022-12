Begin het nieuwe jaar met een van deze films, documentaires of series. We hebben ze weer op een rij gezet, deze films en series vind je vanaf week 1 van 2023 nieuw op Netflix, Pathé Thuis, Disney+ en meer.

Netflix

How I Became a Gangster

Een Poolse gangster ontdekt de zinloosheid van zijn leven. Deze film zie je vanaf 4 januari op Netflix.

Rogue Agent

Het waargebeurde, buitengewon verhaal van beroepsoplichter Robert Freegard die zich voordeed als MI5-agent en mensen voor de gek hield om onder te duiken, en de vrouw die voor hem viel en hem vervolgens ten val bracht.

Totenfrau (seizoen 1)

In een wraakzuchtige zoektocht naar de moordenaar van haar man, legt een vrouw uiteindelijk de diepste en lelijkste geheimen van haar kleine gemeenschap bloot.

The Way of the Househusband (seizoen 2)

Tatsu, een beruchte en gevreesde yakuza-leider met de bijnaam “De onsterfelijke draak”, trekt zich terug uit het criminele syndicaat en wordt huishoudster om zijn vrouw Miku te helpen. De serie bevat een verscheidenheid aan komische settings.

Pathé Thuis

The Last Ones

In de toendra van het Finse Lapland, De jongeman Rupi, die zijn dagen vult met dealen en drinken, is werkzaam in een mijn in de hoop genoeg geld bijeen te krijgen om het desolate dorp waar hij woont te ontvluchten.

Misfit The Switch

Noah maakt een grote verandering in haar leven wanneer ze niet naar Hoogland mag gaan en in plaats daarvan verplicht naar Lorentz moet. Samen met haar beste vriend Jessey bedenkt ze een briljant plan: wat als ze van identiteit en dus ook van school wisselen? Alles lijkt te werken totdat Noah op Hoogland als Misfit wordt bestempeld. Kan ze ondanks haar geheim een Misfit squad vinden en toch meedoen aan Dance United, de danswedstrijd voor scholen?

Disney+

Taiwan Crime Stories (seizoen 1)

Misdaadserie geïnspireerd op vier waargebeurde cold cases in Taiwan, waarin thema’s als geloof, verleiding, verlossing en verplichting worden verkend door de ogen van de inwoners van Taiwan.

Amazon Prime Video

The Rig (seizoen 1)

Wanneer de bemanning van het olieplatform Kishorn Bravo, dat voor de Schotse kust is gestationeerd, naar het vasteland moet terugkeren, komt er een mysterieuze en allesomvattende mist opzetten en zijn ze afgesloten van alle communicatie met de buitenwereld.

Terwijl het platform wordt getroffen door enorme trillingen, probeert de bemanning te ontdekken wat de onbekende kracht veroorzaakt. Maar een groot ongeluk dwingt hen vragen te stellen over wie ze echt kunnen vertrouwen.