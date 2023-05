YouTube begint met het blokkeren van adblockers

Adblockers kunnen een handige toevoeging op het web zijn, sommige websites slaan namelijk nogal door in het tonen van advertenties. YouTube gaat hier nu wat tegen doen; en laat je de dienst niet gebruiken als je een adblocker gebruikt.

YouTube bant adblocker

Bij enkele gebruikers werkt YouTube niet meer wanneer je als gebruiker een adblocker gebruikt. De melding hiervan wordt gedeeld op het netwerk Reddit. Degenen met een adblocker kreeg een melding te zien, dat adblockers niet zijn toegestaan op YouTube. Het videoplatform bevestigt dat het bedrijf testen uitvoert met het beperken van mogelijkheden voor degenen met een adblocker. Onbekend is hoe breed te test nu is.

Wanneer een gebruiker de melding krijgt, kunnen geen video’s bekeken worden als de adblocker is ingeschakeld. In de melding krijg je twee opties; de YouTube advertenties toe te staan en dus voor YouTube de adblocker uit te schakelen, of je te abonneren op YouTube Premium. Hiermee krijg je nog meer mogelijkheden in YouTube, en is dit geheel advertentievrij.

