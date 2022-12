Google Discover begint met tonen van reclame

Echt een verrassing is het niet, maar toch lijkt nu het moment aangebroken te zijn van reclame in een andere dienst van Google. Volgens de berichten is Google gestart met het tonen van advertenties in Google Discover.

Google Discover met advertenties

Google Discover is het scherm met (gepersonaliseerd) nieuws dat je bij veel smartphones te zien krijgt door op het startscherm van links naar rechts te vegen. Het is voor veel Android-gebruikers een handige toevoeging. Google voegt zo nu en dan nieuwe functies toe, en nu lijkt het erop dat het tijd is voor een volgende functie. Bij verschillende gebruikers duiken advertenties op in de feed van Google Discover.

De Duitse collega’s van SmartDroid zijn gestuit op meerdere reclamebanners in de applicatie. Tot nu toe was de dienst vrij van advertenties, maar werd er al langer geëxperimenteerd of gespeculeerd over reclame in de dienst van Google. Volgens de bron beslaan de advertenties bijna de hele schermruimte en zijn ze groter dan de losse artikelen waar naar toe gelinkt wordt. Tot nu toe zijn ze (hier) nog niet opgedoken in Nederland, maar de kans bestaat zeker dat Google dit wel gepland heeft staan.

Heb jij al advertenties in Google Discover?