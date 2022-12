Team van Google Maps en Waze wordt samengevoegd: wat gaat er veranderen?

Volgens de nieuwste berichten gaat er het één en ander veranderen bij Google Maps en Waze. De berichten gaan over het samenvoegen van de teams van Google Maps en Waze. Moet Waze nu vrezen voor zijn toekomst, of is dat niet aan de orde?

Waze en Google Maps

Waze is een ontzettend populaire app. De navigatie-app werd in 2006 opgericht en in 2013 werd de navigatie-app overgenomen door Google. Het bedrijf had toen al Google Maps. Waze is echter nooit vergeten. De teams van de twee apps werkten elk aan hun eigen dienst, maar dat gaat nu veranderen. Het team van ontwikkelaars van zowel Google Maps als Waze wordt nu samengevoegd. Het gaat bij Waze volgens de berichten over meer dan 500 werknemers. Zij zullen ondergebracht worden in de Google Geo-afdeling, waartoe naast Google Maps ook Earth en Street View worden ontwikkeld.

Naar verluidt zouden er geen ontslagen gepland zijn, al zal de CEO van Waze door de samenvoeging wel een andere functie krijgen. Voor gebruikers van Waze zal er niets veranderen. Google heeft geen plannen om de app te schrappen, want Waze blijft gewoon bestaan. Ook zullen de bestaande diensten en functies in Waze ondersteund. Het doel is dat de applicaties beter op elkaar afgesteld worden en dat ze op deze manier de concurrentie voorblijven. In 2020 werd bekend dat Waze 130 miljoen maandelijkse gebruikers heeft.