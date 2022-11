Navigatie-app Sygic krijgt verbeterde Real View, satellietkaarten en meer

Sygic is een gevestigde naam in het aanbod van navigatie-apps. Gebruikers van de applicatie krijgen nu toegang tot nog meer functionaliteit. Waaronder de verbeterde verkeersbordherkenning en Real View Navigation.

Sygic met nieuws

Sygic heeft een nieuwe update uitgebracht, waarbij gebruikers nieuwe functies voorgeschoteld krijgen. Allereerst kunnen nu alle gebruikers de satellietkaarten gebruiken, als Black Friday cadeautje. Sygic werkt voor deze functie samen met Google, die de functie zelf al aanbiedt in Google Maps. Eerder was de functie in Sygic er alleen voor betalende gebruikers.

Met de nieuwe Sygic update krijgen gebruikers ook verbeterde verkeersbordherkenning. Dit is wel een premium-functie. Vanaf nu kan deze ook overweg met het verboden in te halen-bord. De herkenning maakt deel uit van de SmartCam features. Sygic heeft ook de Real View Navigation verbeterd. Hiermee zie je direct, met behulp van de camera, virtuele pijlen op het wegdek verschijnen, die je helpen met het navigeren. Ook dit is een Premium-functie. Je kunt nu profiteren van de Black Friday aanbieding, waarbij je 16,99 euro voor een jaar betaalt. De eerste 7 dagen kun je de dienst gratis uitproberen.