AlleFolders app: alle reclamefolders in handig overzicht met prikbord

Elk weekend in afwachting van de folderbezorger die je de folders voor de komende week bezorgt? Dat hoeft niet meer. In de app AlleFolders vind je voortaan alle reclamefolders die je nodig hebt. Daarnaast biedt de toepassing verschillende handige extra’s.

AlleFolders app

De AlleFolders app is een gebruiksvriendelijke applicatie die je de aanbiedingen voorschotelt voor de deze week. Aan het eind van die week vind je in de app weer de folders voor volgende week. Zo hoef je niet meer te wachten totdat de folderbezorger het pakket met folders voor je in de bus gooit. De app is ook handig voor degenen die een nee-nee sticker op hun brievenbus hebben zitten; zo kun je toch lekker bladeren door de (digitale) folders. Volgens de ontwikkelaars van de app vind je in de AlleFolders app de folders van Action tot Zeeman.

Bij het openen van de applicatie valt direct op dat de applicatie het niet moet hebben van zijn vormgeving, deze is immers niet het meest modern. Echter werkt de applicatie zoals je mag verwachten en wijst deze zich vanzelf. Alle folders van Nederland worden via de app aangeboden, zo belooft AlleFolders. Voor een goed overzicht vind je in het zijmenu de verschillende opties en de diverse categorieën van de winkels.

Via het zijmenu vind je de optie om favorieten te raadplegen. Zo kun je bijvoorbeeld je vaakbezochte supermarkt toevoegen aan dit overzicht. Een andere handige eigenschap in de app is het Prikbord. Bij het bekijken van een folder kun je namelijk onderin beeld op de schaar tikken. Je kunt hiermee (digitaal) een aanbieding die je interessant vindt, uitknippen. Deze wordt dan geplaatst op je prikbord. Het is mogelijk om de uitgeknipte dingen te bekijken, maar ook om er eentje te delen met iemand anders. Een andere handige optie is dat je bij de instellingen kunt kiezen om een stip te tonen bij een folder. Deze kleurt groen als de reclamefolder op dat moment geldig is, en wit als deze bijvoorbeeld volgende week pas ingaat.

De AlleFolders app is gratis en bevat geen reclame. Je kunt de applicatie downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.