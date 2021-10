De 6 beste apps van oktober 2021 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan de maand november in, maar laten we eerst nog even terugkijken op de maand oktober. Wat waren de beste apps en wat was het belangrijkste nieuws? We zetten alles op een rijtje.

Android in oktober

De maand oktober ligt bijna achter ons en we gaan langzaam maar zeker richting de kerstdagen. Voor het zover is gaan we eerst kijken naar al het nieuws en de apps in oktober. Wat heb je gemist?

Uiteraard was het de maand van Android 12, waarvan deze maand de definitieve versie uitgebracht werd en verscheen voor de eerste toestellen. Het was ook de maand van de storingen. Maar liefst drie storingen in het netwerk van Vodafone. Begin oktober was er de enorme storing bij Facebook, WhatsApp en Instagram.

Samsung heeft de Galaxy M22 aangekondigd voor Nederland. TCL kwam met twee toestellen, waarbij de fabrikant nog gelooft in toestellen met Micro-USB aansluiting. Natuurlijk was er ook de Pixel 6 aankondiging en kwam Nokia met de nieuwe Nokia T20 tablet, Motorola met de Moto E40. Bij Sony zagen we de nieuwe Sony Xperia Pro-I.

Oppo heeft een nieuw updatebeleid gepresenteerd voor verschillende modellijnen, en toont ook ColorOS 12. T-Mobile komt met een goedkoper TV-abonnement, waarvoor geen TV Box nodig voor is. Netflix maakte bekend dat de prijzen omhoog gaan.

Leestip: de nieuwste tips voor Netflix en andere streamingdiensten

Review

In oktober zijn meerdere reviews verschenen. Uiteraard weer eerlijk, uitgebreid en onafhankelijk. De reviews die in oktober zijn verschenen;

Vergeten smartphone/telefoon

Bij onze wekelijkse rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is ook in oktober het nodige besproken. Die zetten we hieronder op een rij.

Beste apps van oktober

In oktober hebben we weer de nodige applicaties besproken. In dit overzicht zetten we de beste apps van oktober voor je op een rijtje. Omdat ze nieuw zijn, voorzien zijn van een update, of omdat we ze eerder hebben behandeld.

Spotify

In de afgelopen maand heeft Spotify een aantal verbeteringen doorgevoerd in de app. Allereerst hebben we een handige tip voor je, om een afspeellijst te sorteren. Deze maand heeft de muziekdienst Jouw daily toegevoegd. Hiermee krijg je een combinatie van nieuws, podcasts en muziek om de dag door te komen.

Bol.com Speelgoed app

Webwinkel Bol.com heeft een nieuwe app uitgebracht, of beter gezegd, een game. Deze is speciaal voor kinderen en laat je Sinterklaas helpen met het terugvinden van cadeaus. Dit alles kan in de Bol.com Speelgoed app. Je kunt een verlanglijstje maken en deze delen met de Sint. Met het papieren speelgoedboek kun je het boek tot leven laten komen met de app. Ook zijn er winacties. Eventueel vind je meer informatie op deze pagina.

Windy

De Windy app is een erg handige toevoeging op je smartphone. Dankzij de vele radarbeelden ben je altijd voorbereid op het weer. Je kunt nauwkeurig de neerslaghistorie zien, maar ook kun je het weer voor de komende tijd raadplegen, net als webcams van de verschillende locaties bekijken. De mogelijkheden zijn uitgebreid en bespreken we in ons uitgebreide artikel over Windy. Benieuwd naar welke weer-app het meest accuraat is? DroidApp heeft eerder dit jaar maandenlang onderzoek hiernaar gedaan. De uitslag lees je in de weer-app test van 2021.

Housemate

Het studentenleven moet makkelijker worden met hulp van de Housemate app. Deze applicatie biedt overzicht in de gezamenlijke klusjes, de nodige boodschappen en nuttige informatie. Aan je groep kunnen andere huisgenoten toegevoegd worden en bij taken kun je punten verdienen om zo het een uitdaging te maken.

HERE WeGo

De app HERE WeGo heeft een update gekregen. Hierbij hebben de ontwikkelaars een compleet nieuw design doorgevoerd, waardoor het allemaal een stuk frisser moet ogen. Daarnaast worden in verschillende landen de brandstofprijzen getoond in de app. Ook zijn bepaalde functies verplaatst en mogelijkheden aangepast.

Albert Heijn

Supermarkt Albert Heijn heeft een update uitgebracht voor haar eigen app. In Albert Heijn app 8.0 is er een nieuw Koken-tabblad, welke je inspiratie en tips geeft. Je krijgt ideeën over wat je kunt gaan eten en welke gerechten interessant zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook filteren op gerechten die gezond zijn, binnen 15 minuten klaar zijn en welke ingrediënten er in de aanbieding zijn.

