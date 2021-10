Samsung Galaxy M22 komt naar Nederland: dit krijg je voor 239 euro

Samsung heeft uitbreiding aangekondigd voor de Galaxy M-serie. Nadat eerder al nieuws verscheen over de Samsung Galaxy M22, is de smartphone nu ook officieel aangekondigd voor Nederland.

Galaxy M22 komt naar Nederland

In september konden we voor het eerst kennismaken met de nieuwe Galaxy M22 van Samsung. De fabrikant kondigde het toestel nog niet officieel aan, maar zette de toestelpagina in Duitsland wel vast online. Nu heeft Samsung Nederland de bevestiging gegeven dat het toestel deze maand zal verschijnen in ons land.

De Samsung Galaxy M22 is een mid-end smartphone met een MediaTek Helio G80 chipset, samen met 4GB aan werkgeheugen. Het geheugen van 128GB kan uitgebreid worden middels een micro-SD geheugenkaart. Samsung geeft je voor het geld, dat uitkomt op 239 euro, verder een toestel met een 6,4 inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz.

Het toestel, dat leverbaar wordt in de kleuren zwart, blauw en wit, krijgt van Samsung een quad-camera mee. Dit is een 48MP hoofdcamera, een 8 megapixel camera voor het schieten van groothoekfoto’s, een 2 megapixel dieptesensor en een macrolens van dezelfde resolutie. Fijn aan de riante accu van 5000 mAh is dat deze met 25W snel opgeladen kan worden. Samsung levert de Galaxy M22 met Android 11 en de One UI skin. Samsung kennende ben je tenminste drie jaar zeker van updates.

Vanaf medio oktober is de Samsung Galaxy M22 verkrijgbaar in Nederland. De prijs komt uit op 239 euro. Je kunt hem vanaf nu bestellen bij Belsimpel.