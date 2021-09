Samsung Galaxy M52 met 5G en 5000 mAh accu aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe mid-ranger smartphone gepresenteerd; een toestel met de naam Samsung Galaxy M52. Het toestel is voorzien van een flinke accucapaciteit en ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Samsung Galaxy M52 officieel

Het portfolio van Samsung is uitgebreid met een nieuw toestel in de M-serie. De Samsung Galaxy M52 is het nieuwe model en is voorzien van een flink 6,7 inch beeldscherm. Deze levert een Full-HD+ resolutie en een hoge verversingssnelheid van 120Hz. Verder zien we een Snapdragon 778G chipset en 6GB aan werkgeheugen. Dit maakt het toestel een prima mid-ranger, waarbij je niet al teveel concessies hoeft te doen.

De Samsung Galaxy M52 wordt door de fabrikant geleverd met een 32 megapixel front-camera. Achterop heeft het merk een triple-camera geplaatst. Deze bestaat uit een 64 megapixel camera, 12 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Het lijstje met specificaties wordt verder volgemaakt met 128GB aan geheugen en de mogelijkheid het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart.

Bij de Galaxy M52 is de vingerafdrukscanner aan de zijkant van de telefoon geplaatst. Er is Bluetooth 5.0 en 5G, maar een 3,5 millimeter aansluiting moet gemist worden. De M52 krijgt een 5000 mAh accu welke met een kracht van maximaal 25W opgeladen kan worden. Er is keuze uit de kleuren zwart, wit en blauw. De smartphone draait op Android 11 met One UI.

Op dit moment is de Galaxy M52 enkel voor Duitsland aangekondigd. Een prijs is nog niet gedeeld. Ook is nog onduidelijk of Samsung het toestel in ons land uitbrengt.