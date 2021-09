Samsung doet stilletjes Galaxy M22 uit de doeken: dit is hem

Samsung heeft stilletjes de nieuwe Samsung Galaxy M22 aangekondigd. Deze smartphone van de Koreaanse fabrikant wordt in het betaalbare segment uitgeplaatst en is de opvolger van de M21.

Samsung Galaxy M22 staat online

De nieuwe Samsung Galaxy M22 is het nieuwste toestel uit de M-serie. Hoewel de smartphone niet officieel is aangekondigd, is hij wel online gezet op de Duitse website van Samsung, zo merkte Roland Quandt op. Doordat het toestel bij onze oosterburen online is gezet, komen we alles over de nieuwe telefoon te weten.

De Samsung Galaxy M22 krijgt een niet nader genoemde octa-core chipset, vermoedelijk de MediaTek Helio G80. Deze wordt bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en er is 128GB opslagruimte. Het geheugen kan uitgebreid worden middels een geheugenkaart van maximaal 1TB. De smartphone krijgt een dual-sim slot, maar het tweede slot gaat niet ten koste van de ruimte voor een geheugenkaart.

Er is een 6,4 inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid.. Voor het maken van foto’s is er een quad-camera aanwezig. Dit is een 48 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en tweemaal een 2MP lens. We zien verder een 5000 mAh accu, ondersteuning voor NFC en een 13 megapixel front-camera. Er is nu niets bekend over een komst naar Nederland, de vorige M21 verscheen wel in ons land. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.