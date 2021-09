Samsung gaat high-end feature toevoegen aan Galaxy A-serie voor 2022

De nieuwe Galaxy A-serie die begin 2022 moet verschijnen, wordt uitgebracht met een fijne verbetering. Deze verbetering heeft betrekking op de camera en zagen we eerder voornamelijk in high-end smartphones.

Betere camera-opties in Galaxy A-serie

De Samsung Galaxy A-serie bestaat uit een hoop verschillende smartphones die onder de high-end smartphones geplaatst worden. De fabrikant zal ook in het komende jaar met een nieuwe reeks A-serie smartphones komen. Samsung doet immers uitstekende zaken met de toestellen die uitgebracht worden in de Samsung Galaxy A-serie.

Een paar jaar geleden werd al duidelijk dat de fabrikant steeds meer functies uit duurdere modellen, ook overnam in de A-serie. Afgaande op de laatste berichten gaat die vlieger ook op voor de Galaxy A-serie die in 2022 moet verschijnen, zo meldt een Koreaanse bron.

Volgens de bron is Samsung van plan om optische beeldstabilisatie, ook wel bekend als OIS, beschikbaar wil stellen op de gehele Galaxy A (2022) lijn. Een interessante stap, gezien concurrenten dat in deze prijsklasse niet aanbieden. Met deze keuze zou Samsung een voorsprong op de concurrentie willen krijgen, zo is de gedachte achter het plan.

Optische beeldstabilisatie heeft als voordeel dat foto’s minder snel bewogen zijn, en ook scherp zijn. Tevens kan het als voordeel hebben dat je betere foto’s maakt in omgevingen met weinig licht.

