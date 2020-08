DroidApp onderzoekt: Waar moet je op letten bij smartphone-camera’s?

64 megapixel, quad-camera’s, periscooplens, dieptesensor en ga zo maar door. Je wordt omver geblazen met de verschillende termen voor smartphone-camera’s. Waar moet je nou echt op letten, en is meer megapixel echt beter?

Meer megapixel beter?

Discussies over smartphone-camera’s gaan al lange tijd rond. Jaren geleden rees de vraag; zijn meer megapixels ook beter? In de tijd erna gaven fabrikanten er minder aandacht aan, maar inmiddels is de strijd om meer megapixels weer losgebarsten. Want is een 64MP quad-camera beter dan een enkele 12 megapixel camera? Dat hoeft absoluut niet.

De betaalbare Redmi Note 9 Pro, die we uitgebreid bespraken in de Xiaomi Redmi Note 9 Pro review heeft een uitstekende camera, welke zich zeker kan meten met verschillende toestellen uit de high-end reeks. Dus ook daarin zien we weer verschillen in smartphone-camera’s.

Factoren

Er zijn tal van factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de keuze van een smartphone-camera. Zelfs met de beste specificaties heb je niet automatisch de beste camera in een smartphone. Dat zie je bijvoorbeeld aan de verwerking van de beelden. Zo heeft Samsung een flinke verzadiging en kiezen andere fabrikanten weer voor andere softwarematige aanpassingen.

Los daarvan zijn er in ieder geval in de specificatielijst al genoeg dingen waar je je in kunt verdiepen. Maar waar moet je precies rekening mee houden?

Uitleg

Samen met SmartphoneMan Dominick laten we je zien waar je allemaal op kunt letten, en hoe de smartphone-camera precies werkt. Dominick legt uit of meer megapixel inderdaad beter is, hoe ‘pixel binning’ werkt en welke extra lenzen zinvol of juist zinloos zijn. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de sensor, diafragma en beeldstabilisatie, de beeldverwerking en de videofunctie.

In onderstaande video worden alle aspecten die je moet weten over smartphone-camera’s besproken.



Door SmartphoneMan Dominick