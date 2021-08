Samsung Galaxy A52s aangekondigd: alle details op een rij

Samsung heeft de nieuwe Samsung Galaxy A52s aangekondigd. De nieuwe smartphone is een variant op de eerder uitgebrachte Galaxy A52 en is voorzien van enkele verbeteringen. Dit moet met name te merken zijn in de prestaties van de smartphone.

Samsung Galaxy A52s aangekondigd

Het portfolio van Samsung is uitgebreid met een nieuw model; de Samsung Galaxy A52s. De nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant moet volgens het merk alles net wat sneller en vlotter maken. Hiervoor is het toestel uitgerust met de nieuwe Snapdragon 778G-chipset van Qualcomm. Dat is meteen ook het grootste verschil; want de rest van de specificaties komen aardig overeen met de huidige Galaxy A52.

Natuurlijk heeft ook de A52s ondersteuning voor het 5G-netwerk. Verder zien we een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Deze smartphone heeft een 4500 mAh batterij meegekregen en kan met 25W snel opgeladen worden. De smartphone wordt geleverd met een quad-camera. Deze heeft een 64 megapixel, 12 megapixel groothoeklens, 5 megapixel dieptelens en een 5 megapixel macrolens. Voor het maken van selfies is er de 32 megapixel front-camera. De smartphone komt in de configuraties 6/8GB+128GB en 8GB+256GB. Er is dan ook nog keuze uit vier kleuren; Awesome Mint, Awesome Violet, Awesome White en Awesome Black, zoals Samsung ze zelf noemt.

Op dit moment is er niets bekend over een komst van de Samsung Galaxy A52s naar Nederland. Prijzen zijn ook nog niet gedeeld, maar volgens een eerder gerucht van een doorgaans goed geïnformeerde bron zou Samsung de A52s uitbrengen voor 449 euro.

