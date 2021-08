Samsung Galaxy A52s: alle specificaties op een rijtje

Samsung heeft van de week de nieuwe Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 aangekondigd; binnenkort verwachten we nog meer toestellen. Eén daarvan is de Samsung Galaxy A52s. Deze smartphone is nu volledig uitgelekt.

Galaxy A52s uitgelekt

Het is niet de eerste keer dat we wat te horen krijgen over de nieuwe Samsung Galaxy A52s. De nieuwe smartphone in de A-serie wordt nu opnieuw in de schijnwerpers gezet. Dit met dank aan de collega’s van de Duitse site Winfuture. Zij hebben nieuwe informatie in handen gekregen over de nieuwe Galaxy A52s. Nadat we eerder al foto’s en beelden te zien kregen, komen we nu alles te weten over de specificaties.

Het design komt overeen met dat van de Galaxy A52. Anders is onder andere de processor. Waar de Galaxy A52 een Snapdragon 750G chipset krijgt, is dat bij het ‘s’-model een Snapdragon 778G. Dit moet een prestatieboost zijn voor het toestle.De specificaties van het 5G-toestel zijn verder vrijwel gelijk aan die van de Galaxy A52, zo meldt de Duitse bron.

In Europa moet de Galaxy A52s verschijnen in de configuratie 6GB RAM en 128GB opslagruimte. In andere landen zou ook een versie verschijnen met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Hoe dan ook; het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart.

Samsung geeft de Galaxy A52s ook dezelfde camera; dit betekent een 64 megapixel hoofdlens met een diafragma van f/1.8. Daarbij is er een 12 megapixel groothoeklens, een 5MP macrolens en 5MP dieptelens. Er is verder een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, met ingebouwd een in-display vingerafdrukscanner. Samsung laat je de 4500 mAh via een USB Type-C kabel opladen met een kracht van 25 watt. Daarnaast is het toestel voorzien van IP67-certificatie waardoor het tegen water en stof kan. De Galaxy A52s wordt geleverd met Android 11 en One UI 3.1.

Volgens de Duitse collega’s is Samsung van plan om het toestel eind augustus uit te brengen voor een bedrag van 449 euro. Je krijgt de keuze uit de kleuren zwart, groen, blauw en paars.

