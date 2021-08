Samsung Galaxy A52s: dit zijn de kleuren en prijzen

Samsung lijkt binnenkort te komen met de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy A52s. Over de smartphone kregen we eerder al geruchten onder ogen, en nu krijgen we nog meer informatie. We zien foto’s van de nieuwe kleuren en zien het prijskaartje voorbijkomen.

Galaxy A52s in vier kleuren

De nieuwe Samsung Galaxy A52s gaat weer rond in het geruchtencircuit. Opnieuw is er nu informatie over de nieuwe smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De informatie die nu beschikbaar is, gaat over de prijs van de nieuwe smartphone uit de A-serie en over de kleuren. Dankzij de informatie van leaker SnoopyTech weten we nu welke kleuren uitgebracht worden; Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple en Awesome Mint. Die laatste kleur is nieuw; die zagen we nog niet bij de A52 die nu in de winkels ligt.

De verwachting is dat Samsung het toestel prijst op 449 euro. Voor dit geld krijg je een 5G-smartphone met een Snapdragon 778G chipset van Qualcomm. Dit is dezelfde chipset als die we tegenkwamen in de onlangs aangekondigde Motorola Edge 20. De Galaxy A52s moet verder uitgebracht worden met 8GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en natuurlijk Android 11 met de One UI skin. Naar verluidt zou het toestel ook in Nederland uitgebracht worden.