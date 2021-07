Release van nieuwe Samsung Galaxy A52s is aanstaande: dit weten we ervan

Samsung komt met een nieuw model in de Galaxy A-serie. Het gaat om een aangepaste versie van de Galaxy A52, welke door het bedrijf gedoopt wordt met de naam Galaxy A52s. Wat kunnen we van dit toestel verwachten?

Galaxy A52s komt eraan

Er komt een nieuwe Samsung aan. Het nieuwe mid-end model waarover de berichten rondgaan spreken over de Galaxy A52s. De nieuwe informatie wordt nu uit de doeken gedaan met dank van de leaker Ishan Agarwal. Hij stelt dat de Koreaanse fabrikant binnenkort het toestel aan zal kondigen. De telefoon zal uitgebracht worden in Europa met 128GB aan opslagruimte.

De smartphone zou niet van een eigen Exynos-chipset voorzien worden, maar van een Snapdragon 778G chipset van Qualcomm. Deze biedt ondersteuning voor 5G en is een kleine upgrade ten opzichte van de Snapdragon 750 i de Galaxy A52. Verder wordt 8GB aan werkgeheugen verwacht, samen met Android 11 met de One UI skin. Informatie over het scherm, de accu en de camera ontbreekt helaas nog.

Ook is nog niet duidelijk hoe de smartphone eruit zal komen te zien. We vermoeden dat deze niet heel veel zal afwijken met de huidige Galaxy A52, welke je hierboven op de foto ziet. Als we meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte!