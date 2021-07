Samsung Galaxy A22 5G voor 299 euro verkrijgbaar in Nederland

Het portfolio van Samsung werd in juni uitgebreid met de Samsung Galaxy A22. Het is de meest betaalbare 5G-smartphone van de fabrikant. Vanaf nu is het moment daar dat je de telefoon kunt kopen in Nederland.

Galaxy A22 verkrijgbaar in Nederland

Samsung heeft haar nieuwste A-serie smartphone uitgebracht in de Nederlandse winkels, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De Samsung Galaxy A22 werd vorige maand aangekondigd en is de goedkoopste 5G-smartphone van het bedrijf. Voor de telefoon maak je 299 euro over naar de rekening van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Maar wat krijg je voor dat bedrag?

De Samsung Galaxy A22 is voorzien van een 6,6 inch beeldscherm; een LCD-paneel met Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid. Daarbij is de smartphone gekleurd in het wit, violet of grijs en is er een vingerafdrukscanner aan de zijkant terug te vinden. Er wordt bij de Galaxy A22 gebruik gemaakt van de MediaTek Dimensity 700 octa-core chipset, heeft 4GB RAM-geheugen en 64GB opslagruimte. Is dit niet voldoende, dan kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart. Ook is er een flinke 5000 mAh accu aanwezig.

De triple-camera heeft een 48 megapixel hoofdlens en wordt bijgestaan door een 5MP groothoeklens en 2MP dieptelens. Uiteraard is de smartphone voorzien van Android 11 en de One UI skin. Eerder heeft Samsung al bekend gemaakt dat je drie jaar lang updates krijgt; dat geldt dus ook voor de Galaxy A22.

Je kunt de Samsung Galaxy A22 vanaf nu kopen bij Samsung, Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Bol.com.