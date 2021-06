Samsung Galaxy S20 FE prijs flink gekelderd: een hele interessante deal

De Samsung Galaxy S20 FE werd in onze review al erg goed beoordeeld. De prijs van de smartphone is inmiddels flink gekelderd, zo blijkt uit onze toesteldatabase. Dat maakt de aanschaf van deze smartphone een stuk interessanter.

Galaxy S20 FE flink in prijs gedaald

Goed nieuws is er voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreide smartphone met alles erop en eraan, voor een nette prijs. Uit onze toesteldatabase blijkt dat de prijs van de Samsung Galaxy S20 FE inmiddels flink gezakt is. De smartphone is sinds oktober verkrijgbaar, maar ouderwets is de telefoon absoluut niet. Dat bleek al in onze Galaxy S20 FE review, waarin we erg lovend waren over de smartphone. Het was wat ons betreft de beste Samsung tot dusver.

De Samsung Galaxy S20 FE is er als 4G- en als 5G-versie. Er is een mooi 6,5 inch AMOLED-scherm dat een Full-HD+ resolutie levert. Ook is er een verversingssnelheid van 120Hz. Aanwezig is een snelle octa-core processor en tenminste 128GB opslagruimte. Er is een uitgebreide triple-camera die niet alleen overdag, maar juist ook in de avonduren mooie foto’s schiet. Zoek je naar een relatief betaalbare smartphone met perfecte camera, dan kunnen we je de Galaxy S20 FE zeker aanraden. Er is verder een 4500 mAh batterij.

Misschien wel het grootste pluspunt aan de Samsung Galaxy S20 FE is het updatebeleid. De telefoon kan drie Android-versie updates verwachten, waarvan inmiddels Android 11 de eerste was. Daarbovenop geeft Samsung vier jaar lang beveiligingsupdates, en dat is erg netjes. Dit betekent dat je jarenlang plezier zult hebben van je nieuwe Samsung.

Zoals gezegd is de prijs van de Samsung Galaxy S20 FE flink verlaagd. Waar voor het 4G-model vorige week de prijs nog uitkwam op 499 euro, kun je deze nu vinden voor 429 euro en heeft het ook nog eens de Snapdragon 865 processor. Voor het 5G-model ben je ongeveer 120 euro meer kwijt.

Je kunt de Samsung Galaxy S20 FE kopen bij Samsung, Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.