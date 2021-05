Samsung Galaxy S20 FE krijgt grote mei-update vol verbeteringen

De Samsung Galaxy S20 FE krijgt een grote update aangeboden, waarbij er verschillende verbeteringen doorgevoerd zijn. Daarnaast is er gelijk de nieuwste security-patch van mei.

Galaxy S20 FE: mei-patch 2021

Er is een nieuwe update door Samsung beschikbaar gesteld voor de Samsung Galaxy S20 FE. Als eerst is het 5G-model aan de beurt dat de update krijgt. Nieuw is in ieder geval beveiligingsupdate mei 2021. Daarnaast laten Marianne en Richard ons weten dat er nog meer nieuws met de update mee komt. Bovenop de patch van Google zijn ook de eigen Samsung patches toegevoegd aan deze update.

Samsung belooft dat de update nog andere verbeteringen brengt. Zo moeten de prestaties van de camera verbeterd zijn. Wat dit precies betekent, dat wordt niet bekend gemaakt. Verder is de werking van Quick Share geoptimaliseerd, waarbij je bestanden tussen apparaten kunt delen.

De update wordt vanaf nu uitgerold en heeft een grootte van 573MB. Je krijgt een melding op je toestel als deze gedownload kan worden, maar je kunt via Instellingen > Software-update ook handmatig controleren op updates.