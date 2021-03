Nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S20 FE

Samsung heeft een nieuwe tussentijdse update vrijgegeven voor de Samsung Galaxy S20 FE. De smartphone lijkt een aantal verbeteringen te krijgen met deze update.

Galaxy S20 FE krijgt nieuwe update

In onze Samsung Galaxy S20 FE review, welke een poosje geleden online kwam, waren we enthousiast over deze smartphone van het bedrijf. Samsung heeft eerder bekend gemaakt dat alle toestellen vier jaar lang updates krijgen, als ze na 2019 zijn uitgebracht. Goed nieuws dus voor de Samsung Galaxy S20 Fan Edition. De smartphone wordt nu voorzien van een nieuwe update, zo laat Marianne ons weten.

Met de nieuwe update die nu uitgerold wordt, worden zover bekend geen grote wijzigingen doorgevoerd. Wel meldt de changelog dat er verbeteringen klaarstaan voor de camera, al is niet helemaal duidelijke welke verbeteringen dit precies zijn. Mocht je opmerkelijke veranderingen opmerken, laat het dan zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.