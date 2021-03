Nieuwe beveiligingsupdate voor Samsung Galaxy S20 FE en Moto G8 Plus

Samsung en Motorola hebben voor in totaal twee toestellen een nieuwe update uitgebracht. Als eerst is de Samsung Galaxy S20 FE aan de beurt, en ook voor de Moto G8 Plus staat een nieuwe update paraat.

Beveiligingsupdate voor Galaxy S20 FE en Moto G8 Plus

Goed nieuws voor de bezitters van de Samsung Galaxy S20 FE en de Moto G8 Plus. Zowel Samsung als Motorola hebben voor deze twee smartphones een nieuwe security-patch klaargezet. Marianne laat aan DroidApp weten dat de Samsung Galaxy S20 FE de beveiligingsupdate van maart aangeboden krijgt. Het is een update van 186,24MB groot en brengt zover bekend alleen de nieuwe security-patch. Grote veranderingen en dergelijke zijn er dus niet, al werden die onlangs al uitgerold middels de One UI 3.1 update.

Andries laat ons weten dat er ook een update is voor de Moto G8 Plus. Dit toestel wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van februari. Ook hierbij zien we geen grote veranderingen en lijken de wijzigingen met name betrekking te hebben op de veiligheid. De updates worden vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

