Samsung Galaxy S20 FE: update naar One UI 3.1 stilgelegd

Problemen met de nieuwste update voor de Samsung Galaxy S20 FE, hebben ervoor gezorgd dat Samsung de uitrol heeft gestaakt. Het gaat om de update naar One UI 3.1 boordevol nieuwe mogelijkheden.

Update naar One UI 3.1 gestaakt

Samsung heeft ervoor gekozen om de verspreiding van de One UI 3.1 update stil te leggen. De update in kwestie werd eerder deze week verspreid naar de Samsung Galaxy S20 FE en is ook in Nederland al bij verschillende gebruikers aangeboden. Opvallend genoeg kregen niet alle bezitters hem aangeboden, zo blijkt uit research van DroidApp. We vermoeden hierdoor dat de update na de uitrol in Nederland al vrij snel teruggetrokken is.

Bij verschillende gebruikers zouden er problemen zijn opgetreden. Zo zou bij sommigen de batterij aanzienlijk snel leeglopen en zouden er problemen zijn met vage SMS-meldingen. Of dit de reden ook is van het terugtrekken is niet officieel bekend gemaakt door Samsung. Het is niet bekend wanneer de update verder hervat wordt.