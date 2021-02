Samsung Galaxy S20 FE krijgt One UI 3.1 update vol nieuws

Voor de Samsung Galaxy S20 FE staat een flinke update klaar vol verbeteringen. Het is de update naar One UI 3.1 die een hoop nieuwe functies met zich meebrengt, samen met een nieuwe beveiligingsupdate.

Grote update voor Galaxy S20 FE

De Samsung Galaxy S20 FE wordt vanaf nu bijgewerkt met een flinke update van ruim 1,7GB groot. Hierbij zien we als eerst dat beveiligingsupdate februari 2021 wordt meegeleverd, zo laat Richard ons weten. Bij de update hoort ook een lange changelog vol met verbeteringen en nieuwe functies.

In de galerij komen we verbeteringen tegen; net als bij de camera, waarbij de beeldkwaliteit is verbeterd wanneer er ingezoomd wordt bij weinig licht. Verder kun je met de One UI 3.1 update nu voordat je een afbeelding deelt, de locatiegegevens verwijderen.

Samsung heeft Samsung Daily vervangen door Samsung Free, iets wat we ook terugzagen bij de Galaxy S21-serie. Je kunt vanaf nu ook ervoor kiezen om op het linker-homescreen te kiezen voor Google Discover als nieuwsoverzicht. Samsung heeft de Galaxy S20 FE verder voorzien van de mogelijkheid om video-oproepeffecten te gebruiken en zijn er kleine aanpassingen gedaan in de interface. Verder zien we nog verschillende verbeteringen tegen, die je in de hieronder toegevoegde changelog terug kunt lezen.