Android beveiligingsupdate februari 2021: 44 patches

Een nieuwe maand, een nieuwe security-patch. Voor Android heeft Google beveiligingsupdate februari 2021 vrijgegeven. Deze nieuwe update brengt tientallen kwetsbaarheden voor het besturingssysteem.

Beveiligingsupdate februari 2021

Google heeft beveiligingsupdate februari 2021 vrijgegeven voor Android. Aan het begin van iedere maand heeft Google een nieuwe patch klaarstaan voor de smartphones en tablets. In totaal worden 44 kwetsbaarheden aangepakt met deze update. Het hoeft niet zo te zijn dat alle veertig patches ook voor jouw smartphone zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Android-versies, de soort componenten in een toestel en andere eigenschappen.

Eind januari was Samsung er al met de kippen bij, toen kreeg de Galaxy S20-serie de nieuwe update van februari al. We verwachten dat in de komende weken andere toestellen ook de update binnen zien komen rollen. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot.

Voor de Google Pixel-toestellen brengt Google gelijk nog wat verbeteringen. Van de Pixel 3 tot en met de Pixel 5 wordt een patch uitgerold die problemen met de sensordetectie oplossen. Voor de Pixel 4a en Pixel 5 wordt aan aanraakprobleem opgelost van het beeldscherm.