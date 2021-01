Samsung Galaxy S20-serie krijgt nu al beveiligingsupdate van februari 2021

Met nog enkele dagen te gaan tot het begin van februari, is Samsung er vroeg bij. De Galaxy S20-serie wordt vanaf nu in Nederland bijgewerkt met de allernieuwste beveiligingsupdate.

Beveiligingsupdate februari voor Galaxy S20

De drie toestellen uit de Samsung Galaxy S20-serie worden vanaf nu in Nederland bijgewerkt met een nieuwe security-patch. De fabrikant rolt beveiligingsupdate februari uit voor de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. Theo laat ons weten dat hij de update inmiddels heeft mogen ontvangen op zijn smartphone.

Google zal de update volgende week pas zelf officieel aankondigen/vrijgeven, maar Samsung is er dus al snel mee aan de slag gegaan. Het is hiermee het eerste toestel dat de nieuwe update krijgt. Omdat de ‘aankondiging’ van Google nog even op zich laat wachten, is de inhoud van de nieuwe security-patch nog niet bekend. Dit betekent dat we nog even moeten wachten op de precieze details.

In de changelog staat dat enkel de beveiliging bijgewerkt is. Je hoeft na de update dus geen nieuwe functies of grote veranderingen te verwachten. Doorgaans pakken de fabrikanten wel deze gelegenheid aan om eventuele bugfixes en optimalisaties door te voeren. Echter merken sommige gebruikers op dat de gezichtsherkenning is verbeterd.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Later zal de update ook beschikbaar komen voor de Galaxy S20 FE.

