Android beveiligingsupdate mei 2021: 49 kwetsbaarheden aangepakt

Iedere maand brengt Google een nieuwe beveiligingsupdate uit voor het Android-systeem. Ook deze keer is het zover, waarbij we beveiligingsupdate mei 2021 zien verschijnen.

Mei-patch voor Android

Om eventuele lekken en kwetsbaarheden in de beveiliging van Android aan te pakken, brengt Google maandelijks een nieuwe security-patch uit. Deze wordt vervolgens door fabrikanten geoptimaliseerd voor de verschillende toestellen, en vervolgens uitgerold.

Met beveiligingsupdate mei 2021 worden in totaal 49 kwetsbaarheden aangepakt in het OS. Zeven daarvan zijn er exclusief voor Pixel-toestellen. Voor de andere patches wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende componenten in apparaten.

In de komende tijd zullen verschillende smartphones bijgewerkt worden met de nieuwe update. Krijg jij de update binnen, laat het dan ons zeker weten door een mailtje te sturen, samen met een screenshot. Dan kunnen wij ermee aan de slag met een artikel of een update in het Android Update Bulletin.