Android Update Bulletin week 17: deze toestellen kregen updates

In de vijfde editie van het Android Update Bulletin hebben we weer een overzicht voor je met toestellen die bij zijn gewerkt met een update. Welke toestellen hebben in week 17 een update ontvangen?

Update Bulletin – Week 17

Iedere week worden door fabrikanten één of meer updates vrijgegeven voor hun smartphones. Bij verschillende modellen lichten we die ook uit in een apart artikel. Uit de feedback van de DroidApp enquête kwam naar voren dat jullie graag een wekelijks overzicht willen met welke updates uitgebracht zijn. Die hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Honor

Honor 20: beveiligingsupdate maart 2021

Honor 20 Pro: beveiligingsupdate maart 2021

Motorola

Moto G8 Plus: beveiligingsupdate februari 2021

OnePlus

OnePlus 6: OxygenOS 10.3.10 met april-patch

OnePlus 6T: OxygenOS 10.3.10 met april-patch

Poco

Poco F3: beveiligingsupdate april 2021

Samsung

Samsung Galaxy A21s: Android 11

Samsung Galaxy A72: beveiligingsupdate april 2021

Samsung Galaxy M31: One UI 3.1

Samsung Galaxy Tab S6: beveiligingsupdate april 2021