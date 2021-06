Samsung Galaxy S20 FE krijgt beveiligingsupdate juni

Voor de Samsung Galaxy S20 FE staat er een nieuwe update klaar. Gebruikers van het toestel zien de gloednieuwe update van juni binnenrollen op hun toestel. We zetten de details op een rijtje.

Galaxy S20 FE krijgt juni-update

Al meerdere toestellen van Samsung hebben in de afgelopen week de nieuwste security-patch gekregen, zo schreven we al in het Android Update Bulletin week 22. Nu staat deze update klaar voor een ander toestel van de Koreaanse fabrikant: de Samsung Galaxy S20 FE, zo laat Richard ons weten.

De update voor het toestel komt als eerst beschikbaar voor de 5G-versie van het toestel. Met een omvang van zo’n 429MB is het een vrij grote update. Toch meldt de changelog alleen dat er een nieuwe beveiligingsupdate is. Waarschijnlijk grijpt Samsung deze gelegenheid ook aan om andere verbeteringen en bugfixes door te voeren.

Details over de precieze inhoud van de update worden deze week pas verwacht. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte, op DroidApp.nl!