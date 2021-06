Samsung is er vroeg bij: juni-update voor Galaxy S20-serie

Samsung is er als de kippen bij met de nieuwste beveiligingsupdate voor Android. Voor de Samsung Galaxy S20-serie staat de beveiligingsupdate van juni al klaar.

Juni-update voor Galaxy S20

Samsung is begonnen met het verspreiden van een nieuwe update voor de Galaxy S20-serie. De drie modellen uit de serie worden bijgewerkt met de allernieuwste beveiligingsupdate. Het gaat om beveiligingsupdate juni 2021, welke pas door Google volgende week officieel vrijgegeven zal worden. Verschillende DroidApp-lezers melden dat de update gedownload kan worden op hun toestel uit de Galaxy S20-serie. Samsung is er dus vroeg bij.

In Nederland en België is de update vanaf nu beschikbaar voor de Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra. Volgende week zullen we de details van de update krijgen en dan weten we welke patches Google en Samsung zelf doorgevoerd hebben. Samsung lijkt met deze update geen verdere aanpassingen of veranderingen doorgevoerd te hebben.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 669,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 692,00 euro