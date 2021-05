Samsung Galaxy S20-serie krijgt mei-update met nieuwe cameramodus

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra. Alle drie de smartphones krijgen een nieuwe beveiligingsupdate, samen met een nieuwe optie voor de camera.

Galaxy S20-serie krijgt mei-update

Samsung begon deze week al met het uitrollen van de nieuwe mei-update voor de Galaxy S21-serie, en nu is de S20-serie aan de beurt, zo laten Paul en Jan aan DroidApp weten. Het toestel heeft de beveiligingsupdate van mei ontvangen, wat de meest recente beveiligingsupdate is voor het Android-besturingssysteem. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd.

De nieuwe security-patch is echter niet het enige dat nieuw is bij de Galaxy S20-serie. In de changelog staat dat Samsung ook verbeteringen belooft voor Quick Share, waaronder het delen van bestanden tussen Galaxy-apparaten. Nieuw is ook een functie voor de camera, waarbij de Dubbele Opname wordt toegevoegd. Deze maakt het mogelijk om tijdens het filmen zowel de front-camera als de camera achterop gebruikt kan worden. De update is een kleine 385MB groot en kan vanaf nu gedownload worden voor de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 696,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 694,00 euro