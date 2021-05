Samsung komt met nieuwe camera-functie Dubbele Opname; nu voor Galaxy Note 20

Samsung geeft de camera-app op verschillende toestellen een nieuwe update. Gebruikers van de Samsung Galaxy Note 20-serie zien hem als eerst binnenkomen op hun toestel. Het gaat om de Dubbele Opname mogelijkheid in de app.



Nieuwe ‘Dubbele Opname’ in camera-app

De camera-app van de Galaxy S21-serie zit vol mogelijkheden. Er is een speciale functie die we nog niet eerder zagen op toestellen van Samsung; de Director’s View. Samsung heeft deze echter niet naar andere toestellen uitgerold, maar daar komt nu een klein beetje verandering in. Voor de Samsung Galaxy Note 20-serie is de fabrikant begonnen met het uitrollen van de functie ‘Dubbele Opname’ voor de camera-applicatie.

Wat kun je precies met deze optie? Zoals de naam al aangeeft gaat het om een dubbele opname. De functie komt van pas tijdens het filmen en maakt het mogelijk om tegelijkertijd de front-camera en de camera’s achterop te gebruiken. Jammer genoeg is het niet mogelijk om ook de live-view weergave te krijgen van de verschillende lenzen, zoals dat bij de Galaxy S21-serie het geval is.

De feature is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy Note 20 en Note 20+. Later zal de feature ook beschikbaar komen voor verschillende andere toestellen, waaronder de S20-serie. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.