Samsung Galaxy S21 FE te zien op renders: dit kun je verwachten

Samsung bracht afgelopen jaar de Galaxy S20 Fan Edition uit, afgekort Galaxy S20 FE. Deze smartphone kwam bij ons erg goed uit de test. Er wordt nu gekeken naar een opvolger, de Galaxy S21 FE, die nu te zien is op renders.

Galaxy S21 FE op beeld

Leaker OnLeaks heeft weer van zich laten horen. Hij deelt deze keer beelden van de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE, de Fan Edition die later dit jaar verwacht wordt. Met de Galaxy S21-serie doet Samsung weer goede zaken, maar de nieuwe verwachte Fan Edition mag daar zeker zijn steentje aan bijdragen. Voor het nieuwe FE-model kiest Samsung voor een grotendeels overeenkomstig design met de bekende toestellen uit de S21-serie.

Wel anders is de cameramodule, die uit dezelfde kleur bestaat als de telefoon zelf. Het materiaal van de behuizing wordt ‘glastic’ genoemd en het frame zal weer vervaardigd zijn uit aluminium, dat beter is voor het ontvangst van de antennes. De Samsung Galaxy S21 FE krijgt naar verluidt een triple-camera, al zal deze qua specificaties iets anders zijn dan die van de Galaxy S21-serie. De front-camera wordt in de punch-hole geplaatst, bovenin het midden van het scherm. Volgens de bron krijgt het toestel een 6,4 inch plat scherm.

Het lijkt erop dat Samsung met de Galaxy S21 FE, net als bij de S20 FE, de beste eigenschappen van de S20-serie weet te behouden, tegen een aanzienlijk lagere prijs. Verwacht wordt een prijs van rond de 700 euro. De huidige Galaxy S20 FE is inmiddels flink in prijs gedaald en nog altijd een erg goede keuze, met zijn vier jaar updates. Zo schreven we ook al in de Galaxy S20 FE review.