Samsung Galaxy S21-serie: beveiligingsupdate april met camera-verbeteringen

De toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie krijgen een gloednieuwe update aangeboden. Zover bekend zijn de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra, de eerste drie toestellen die de beveiligingsupdate van april aangeboden krijgen.

Galaxy S21-serie: beveiligingsupdate april 2021

Gebruikers van de Samsung Galaxy S21-serie melden ons dat er een nieuwe update voor hun smartphone beschikbaar is. Het gaat om beveiligingsupdate april 2021, die nog niet eerder voor een ander toestel is verschenen. Het is een flinke update met een omvang van ruim 1,1GB. Dit betekent dat er nog meer verbeteringen in de update te vinden zijn. En dat klopt ook, zo wordt duidelijk uit de changelog.

De changelog maakt duidelijk dat er verbeteringen zijn voor de camera. Nieuw is onder andere dat de portretstand overweg kan met de verschillende lenzen, dus niet meer alleen de hoofdlens. Of er verder ook andere verbeteringen doorgevoerd zijn in de camera, is niet helemaal duidelijk. Mocht je deze tegenkomen, laat het dan zeker weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.

Volgende week zal Google de patch officieel vrijgeven. Dan komen we ook te weten welke kwetsbaarheden door zowel Google als door Samsung doorgevoerd zijn bij de beveiligingsupdate van april. Als de nieuwe update gedownload kan worden voor je smartphone, ontvang je hier een melding van op je telefoon.

