‘Roadmap van Samsung lekt uit: Galaxy S21 FE komt in augustus, geen Note meer’

Er is nieuws over nieuwe apparaten van Samsung. Eén van de modellen in kwestie is de Samsung Galaxy S21 FE. Maar ook krijgen we meer te weten over een Galaxy Tab S7 Lite en horen we ook weer wat meer van de Galaxy A22.

Roadmap van Samsung in het nieuws

Evan Blass heeft een foto met informatie gedeeld over aankomende productaankondigingen van Samsung. Het gaat hierbij om de roadmap met verschillende aankondigingen die in de pijplijn zitten bij de Zuid-Koreaanse fabrikant. De informatie zou afkomstig zijn van een PR-afdeling en is het onbekend of deze volledig is. Duidelijk is wel dat er dit jaar in ieder geval nieuwe producten aan zitten te komen.

We hadden van de week de aankondiging al van de Galaxy A52 en Galaxy A72. Daarbij is Samsung van plan om in juni de nieuwe Samsung Galaxy Tab S7 Lite te presenteren. Een maand later zou volgens het schema de Galaxy A22 gepresenteerd worden. Gisteren schreven we over de Galaxy A22, waarbij het erop leek dat deze in juni gepresenteerd zou worden. In augustus lijkt er geen nieuwe Galaxy Note aan te komen. Dit bericht hangt al een tijd in de lucht. De schaarste in de voorraad chips zou er tevens aan bijdragen dat Samsung geen Galaxy Note uit willen brengen, zo melden enkele bronnen. Toch hoeven we het die maand niet zonder aankondiging te doen.

Als we kijken naar het schema wil Samsung op 19 augustus de opvolger van de huidige Galaxy S20 FE aankondigen. De smartphone krijgt daarbij de naam Galaxy S21 FE, waarbij FE weer staat voor Fan Edition. In onze Galaxy S20 FE review waren we al erg enthousiast over deze smartphone van de fabrikant, dus een opvolger mag er wat ons betreft zeker komen.

Een andere bron, de collega’s van Sammobile, melden verder dat er nog meer aankondigingen gepland staan. De Galaxy Z Flip 2 en Galaxy Z Fold 3 zullen we in het derde kwartaal van 2021 gaan zien. Samsung zou dan ook Wear OS-smartwatches willen aankondigen. Overigens meldt Sammobile dat de Galaxy S21 FE pas in Q4 verwacht wordt. Dus we moeten nog even afwachten tot er meer informatie bekend wordt.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 539,00 euro