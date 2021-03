Samsung Galaxy M12 aangekondigd: gunstig geprijsd en 90Hz scherm

Er is uitbreiding voor de Galaxy M-serie van Samsung. De fabrikant komt met de Samsung Galaxy M12 welke voorzien is van degelijke specificaties en een gunstige prijs.

Samsung Galaxy M12

Samsung heeft de Samsung Galaxy M12 aangekondigd. Het nieuwe toestel wordt geplaatst in het betaalbare segment. We zien een 6,5 inch HD-paneel met een verversingssnelheid van 90Hz. Dat is opmerkelijk omdat we dit zelden nog zien in dit segment.

De smartphone krijgt vanuit de fabriek een Exynos 850 chipset mee, welke we ook kennen van de onlangs gepresenteerde Galaxy XCover 5. Verder heb je keuze uit 4GB of 6GB aan werkgeheugen en kun je voor opslagruimte kiezen uit 64GB of 128GB. Voor het maken van foto’s kun je aan de de slag met de 48MP hoofdcamera, welke bijgestaan wordt door 8MP groothoek, 5MP diepte en 2MP macrolens. Aan de voorzijde vind je een 8 megapixel front-camera terug.

De Galaxy M12 krijgt een 6000 mAh accu die je met 15W op kunt laden. Verder is er een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, USB-C aansluiting en natuurlijk Android 11 met de One UI 3.1 skin. Voor een bedrag van omgerekend 130 euro komt de smartphone naar India. Op dit moment is niks bekend over een Nederlandse release.