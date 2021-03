Samsung Galaxy XCover 5 aangekondigd: smartphone dat tegen stootje kan

Samsung heeft een nieuwe robuuste smartphone aangekondigd. Het gaat om de Samsung Galaxy XCover 5 die gelijk als Enterprise Edition op de markt gebracht wordt, en direct verkrijgbaar is.

Galaxy XCover 5

Er is een nieuwe robuuste smartphone toegevoegd aan het portfolio van Samsung. De telefoon waar het om gaat heeft de naam Galaxy XCover 5 meegekregen, welke gelijk verschijnt als Enterprise Edition. Hiermee heb je als voordeel dat je 5 jaar zeker bent van periodieke software-updates, een jaar lang gratis Knox Suite en zijn deze dus speciaal geoptimaliseerd voor de zakelijke markt.

De robuuste Samsung Galaxy XCover 5 is voorzien van een verbeterde schokbestendigheid, waarbij het een val van 1,5 meter kan overleven. Daarbij is het toestel stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering en ook kun je het toestel goed bedienen met handschoenen aan. Uiteraard is de Galaxy XCover 5 ook op andere gebieden robuust uitgerust zodat hij prima geschikt is voor in veeleisende omgevingen.

We zetten nog even de specificaties op een rijtje. Het toestel biedt een 5,3 inch TFT-scherm met HD+ resolutie. Verder zien we een Exynos 850 2.0 GHz octa-core processor, 4GB RAM en 64GB aan opslagruimte. Er is een 16 megapixel camera achterop en een 5 megapixel front-camera. De Galaxy XCover 5 biedt een 3000 mAh accu die verwisselbaar is en met 15W opgeladen kan worden. Vanuit de doos draait het toestel op Android 11 en voor het ontgrendelen kun je gebruik maken van gezichtsherkenning.

Samsung brengt de XCover 5 binnenkort uit in Nederland. Je kunt hem vanaf nu voor 289 euro kopen bij Coolblue en Belsimpel.