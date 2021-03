Samsung levert 19 patches bovenop maart-update: met One UI 3.1 voor Galaxy S10-serie

Google gaf eerder deze week beveiligingsupdate maart vrij voor Android. Fabrikanten kunnen hier vervolgens mee aan de slag, en deze optimaliseren voor hun toestellen. Samsung heeft bovenop de maart-update nog 19 andere patches toegevoegd.

Samsung met maart-patches

Iedere maand verschijnt er een beveiligingsupdate voor Android en ook brengt Samsung bovenop de patches van Google, nog eigen patches uit. Dit betekent dat zwakke plekken in de apparaten en/of software van Samsung worden aangepakt. Bij Google waren het al 43 patches, bij Samsung komen daar er nog 19 bovenop.

De S21+ in onze Samsung Galaxy S21+ review

Onder sommige omstandigheden was het bij toestellen met Android 10 en One UI 2.5 mogelijk dat notificaties getoond werden, zonder dat het vergrendelscherm ontgrendeld hoefde te worden. Die kwetsbaarheid is aangepakt. In One UI 3.0 en lager zijn verder zwakke plekken gevonden in het klembord, en ook die worden met de maart-update aangepakt. Verder zien we dat onder bepaalde omstandigheden het serienummer gedeeld kon worden zonder rechten. Ook zijn verschillende andere verbeteringen doorgevoerd in de beveiliging van Android.

Samsung zal net als andere fabrikanten vanaf nu beginnen met het uitrollen van de maart-update. Krijg je hem binnen, laat het ons dan zeker weten! Stuur ons een mailtje met een screenshot.

Galaxy S10

Ron laat weten dat de update vanaf nu beschikbaar is voor de Galaxy S10-serie. De update wordt vanaf nu verspreid in Nederland. De update bevat in Nederland ook gelijk de One UI 3.1 skin, die eerder al voor uit het buitenland afkomstige toestellen werd uitgerold.

