Samsung geeft Galaxy S10-, Note 20-serie en Z Fold 2 update naar One UI 3.1 in Nederland

Er wordt een nieuwe update uitgerold naar een hoop aantal toestellen. De nieuwe One UI 3.1 skin vol verbeteringen wordt vanaf nu verspreid naar de Galaxy S10-serie, net als de Galaxy Note 20-reeks en Galaxy Z Fold 2 van Samsung.

One UI 3.1 voor verschillende Samsung’s

Verschillende smartphones van Samsung krijgen vanaf nu een nieuwe update aangereikt in Nederland (en België). We krijgen volop berichten binnen van meldingen die gebruikers van de diverse Android-toestellen ontvangen. Het gaat hierbij in alle gevallen om een vergelijkbare update waarbij One UI 3.1 wordt uitgerold. Richard meldt aan ons dat hij de One UI 3.1 update heeft ontvangen op de Galaxy S10. Henk en Maurice melden de update op de Galaxy Note 20 en ook op de Galaxy Z Fold 2 is de update inmiddels aangekomen in ons land.

De One UI 3.1 update brengt een hoop verbeteringen. In de camera-app vind je verbeteringen in de zin van touch-autofocus voor de beste belichting. Nieuw bij de display-instellingen is de oogbescherming waarmee blauw licht gefilterd kan worden. Verder kun je in de fotobewerker ongewenste elementen verwijderen (zie hiervoor de Labs-instellingen) en zijn er nog meer verbeteringen. In een eerder artikel hebben we alle nieuwe One UI 3.1 functies op een rij gezet.

De update wordt vanaf nu uitgerold en zodra je deze kunt downloaden, krijg je hier een notificatie van op je toestel. One UI 3.1 wordt uitgerold naar de volgende toestellen;

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Voor de Galaxy S10 lijkt de update als eerst beschikbaar voor de geïmporteerde toestellen. Het kan niet heel lang duren wil de update naar iedereen verspreid worden, zo lijkt het.

