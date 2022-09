Samsung Galaxy S6, Z Flip 3, Fold 3, Galaxy A40 en S10e krijgen update

Samsung rolt voor verschillende modellen een nieuwe update uit. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S6-serie, Galaxy Z Flip 3, Fold 3, de A40 en de S10e. De details op een rijtje.

Updates bij Samsung

Enkele weken geleden begon Samsung met het verspreiden van updates voor oudere toestellen. Hierbij werd specifiek een GPS-probleem opgelost. Die update bereikt nu ook de Galaxy S6-serie, die in 2015 werd uitgebracht. Het gaat hierbij om de Samsung Galaxy S6 en de Galaxy S6 Edge die de update krijgen. Er is verder geen nieuwe beveiligingsupdate, enkel de GPS-fix.

Voor de Samsung Galaxy A40 staat eveneens een update klaar. Het gaat hierbij om beveiligingsupdate september 2022, de nieuwste patch vanuit Google. Deze update wordt in ons land vanaf nu ook uitgerold naar de Galaxy S10e, zo laat Kirsten ons weten. Fijke weet te melden dat de update ook inmiddels is binnen komen rollen op de Galaxy Z Flip 3 en ook de Galaxy Z Fold 3 krijgt de september-update. In de afgelopen dagen en weken hebben verschillende andere Samsung-toestellen de update al mogen ontvangen.

