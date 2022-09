Samsung Galaxy S20-serie en Motorola Edge 20 krijgen update van september

Voor de drie smartphones uit de Samsung Galaxy S20-serie en de Motorola Edge 20 wordt de beveiligingsupdate van september uitgerold. De nieuwe update is bij Samsung beschikbaar voor de Galaxy S20, de S20+ en de S20 Ultra.

Galaxy S20 krijgt september-update

In de afgelopen tijd werden verschillende modellen van Samsung al voorzien van een nieuwe update. De nieuwe beveiligingsupdate van september is vanaf nu ook beschikbaar voor de modellen uit de Samsung Galaxy S20-serie. Dit betekent een nieuwe update voor de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra, zo laat Theo aan DroidApp weten.

Als we kijken naar de changelog, dan zien we dat de update een grootte heeft van 208MB, al kan de omvang nog per toestel verschillen. Er zijn verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd. Bovenop de verschillende patches van beveiligingsupdate september vanuit Google, heeft Samsung zelf ook haar eigen patches toegevoegd.

Motorola Edge 20

Richard meldt aan DroidApp dat zijn smartphone eveneens de beveiligingsupdate van september 2022 heeft mogen ontvangen. Hieraan heeft het merk zover bekend geen verdere nieuwe functies of andere dingen toegevoegd.

De update kan vanaf nu gedownload worden voor de drie smartphones uit de Galaxy S20-serie en de Motorola Edge 20. Wanneer je dit kunt doen, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

