Nokia 5.3 en Motorola Edge 20 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Motorola en Nokia rollen voor een paar van hun toestellen een nieuwe update uit. Gebruikers van de Nokia 5.3 en de Motorola Edge 20 krijgen elk een nieuwe beveiligingsupdate aangeboden.

Updates bij Nokia en Motorola

Er staan weer nieuwe updates klaar voor verschillende smartphones. We hebben hierover berichten gekregen van lezers van DroidApp, waarvoor dank. We beginnen bij Nokia, voor de Nokia 5.3 rolt HMD Global de beveiligingsupdate van juli uit, zo meldt Theo ons. Enkele dagen geleden werd er ook al een kleine systeemupdate voor het toestel uit 2020 uitgerold. De update brengt verder geen nieuwe functies of veranderingen.

Een update staat ook klaar voor de Motorola Edge 20. Richard en Marco melden ons dat hun smartphone geüpdatet wordt met beveiligingsupdate augustus 2022, de nieuwste update die op dit moment beschikbaar is voor Android.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend